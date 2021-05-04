Системы платформы по доставке еды и непродовольственных товаров Glovo подверглись кибератаке. Злоумышленникам не удалось получить доступ к данным кредитных карт пользователей.

Хакерская атака на Glovo

По данным издания, атака случилась еще 29 апреля. Хакер получил доступ к учетным данным клиентов и курьеров и продавал эту информацию в сети.

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Злоумышленник получил доступ через старый интерфейс административной панели. Как только мы обнаружили эту подозрительную активность, мы немедленно приняли меры, чтобы заблокировать дальнейший доступ несанкционированной третьей стороны,

– заявили в компании.

Там добавили, что в настоящее время проводится расследование. В то же время в Glovo заверили, что доступ к данным карточек клиентов хакер не получил, поскольку компания не хранит такую ​​информацию.

Для этого нужно осуществить вход с учетной записи и подтвердить его несколькими дополнительными проверками.

В то же время издание утверждает, что хакер продавал доступ к счетам клиентов и курьерских служб, с возможностью изменения их паролей.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала обратились в представительство Glovo в Украине для подтверждения или опровержения информации о хакерской атаке.