Сервис доставки Glovo подвергся кибератаке, – СМИ
Системы платформы по доставке еды и непродовольственных товаров Glovo подверглись кибератаке. Злоумышленникам не удалось получить доступ к данным кредитных карт пользователей.
Источник:Forbes
Хакерская атака на Glovo
По данным издания, атака случилась еще 29 апреля. Хакер получил доступ к учетным данным клиентов и курьеров и продавал эту информацию в сети.
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Злоумышленник получил доступ через старый интерфейс административной панели. Как только мы обнаружили эту подозрительную активность, мы немедленно приняли меры, чтобы заблокировать дальнейший доступ несанкционированной третьей стороны,
– заявили в компании.
Там добавили, что в настоящее время проводится расследование. В то же время в Glovo заверили, что доступ к данным карточек клиентов хакер не получил, поскольку компания не хранит такую информацию.
Для этого нужно осуществить вход с учетной записи и подтвердить его несколькими дополнительными проверками.
В то же время издание утверждает, что хакер продавал доступ к счетам клиентов и курьерских служб, с возможностью изменения их паролей.
Что известно о GlovoGlovo была основана в Барселоне в 2015 году. В приложении можно заказать продукты питания, блюда из ресторанов, лекарства и другие товары. Сервис есть в 22 странах мира, в том числе и в Украине. На компанию работает более 25 тысяч курьеров.
Источник: Википедия
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