Кроме этого "Ты в Украине" предусматривает сайт с полезными советами и инструкциями по безопасности и сопротивлению. Сервис создали специалисты с движения сопротивления "Желтая лента" совместно с Dovidka.info.

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Сервис "Ты в Украине" для ВОТ

Этот сервис поможет жителям ВОТ оставаться на связи с Украиной, даже если оккупанты попытаются окончательно изолировать интернет или заблокировать украинские сайты,

– отмечает движение "Желтая лента".

Сообщается, что на сайте можно получить доступ к VPN, что позволит смотреть украинский Youtube и читать правдивую новости несмотря на российские блокировки и слежку российских интернет-провайдеров

Как воспользоваться сервисом с бесплатным VPN и браузером:

Перейдите на сайт "Ты в Украине" по ссылке. Заполните короткую форму Дождитесь подтверждения и получите инструкции по подключению к VPN и безопасному браузеру, который работает на оккупированных территориях.

На сайте также можно найти ответы на вопросы, что делать если враг заставляет воевать, если вас остановили россияне и как скрыть следы передачи данных об оккупантах через чат-бот.

В движении сопротивления призвали распространить этот пост в чатах соседей, ВПО, и родственников на оккупированных территориях. Важно, что сервис доступен только для тех, кто находится на ВОТ.