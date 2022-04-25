Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своих соцсетях.

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Глава Минцифры отметил, что с 18 по 24 апреля украинские кибервоины нанесли мощные удары по 125 российским онлайн-ресурсам:

Система ветеринарной инспекции – сервис, через который дают разрешения на мясную и молочную продукцию. Без этого товары не попадут в магазины. Пускай враги посидят без продуктов.

Онлайн-сервисы покупки авиабилетов – россияне не могли приобрести авиабилеты онлайн.

Операторы фискальных данных – это посредники между онлайн-кассами и налоговой. Несмотря на атаки, у них возникли задержки в выдаче чеков и рассинхронизация количества проданных товаров.

Сервисы 1С – была парализована работа таких сервисов, как "1С-ИТС", "1С-ЭДО" и "1С-Отчетность", вследствие чего россияне не могли подать необходимую отчетность в срок.

Впереди новая неделя. Присоединяйтесь к соцсетям Министерства цифровой трансформации, чтобы быть в курсе борьбы с врагом на цифровом фронте. Жизнь победит,

– добавил Михаил Федоров.

Напомним, хакеры Anonymous опубликовали базу электронных писем российских государственных органов в объеме свыше 700 гигабайтов. В частности, речь идет о данных министерства культуры России.

После атаки Anonymous в Росавиации документооборот перевели в бумажный формат: видео