Убитая сестра краковского стрелка была 21-летней художницей

О смерти студентки сообщил ректор Академии изобразительных искусств имени Яна Матейко Анджей Беднарчик.

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Что известно о погибшей Магдалене Оксинской?

Он отметил, что трагедия глубоко потрясла академическое сообщество, и призвал его объединиться, чтобы пережить утрату.

Ничто уже не будет таким, как раньше. Наше академическое сообщество больно ранено. Только вместе мы сможем восстановиться– написал ректор.

Магдалена родом из Островца-Свентокшиского. Там она училась в лицее имени Йоахима Хрептовича и посещала внешкольный художественный кружок. В 2024 году в родном городе девушки открылась ее первая персональная выставка под названием Acne Vulgaris ("Обычные прыщи").

В интервью местному радио Магдалена рассказывала, что ее дебютная выставка посвящена молодости, повседневной жизни и самокритике. В своих работах она также передавала эмоции, связанные с первой любовью и счастливыми моментами с друзьями.

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Картины Магдалены Оксинской / Павел Крайка

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Девушка получала художественные награды еще с детства. В 11 лет она получила награду на Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ванды Хотомской, а в 13 лет победила в Национальном художественном конкурсе "Нарисовано поэзией". В 2024 году Магдалена также получила стипендию старосты Островецкого уезда в художественной категории.

При каких обстоятельствах погибла семья Магдалены?

Вечером 7 ноября правоохранители обнаружили в доме в Островце-Свентокшискомтела трех человек: 53-летнего мужчину, 52-летнюю женщину и их 21-летнюю дочь. Погибшие имели огнестрельные ранения и были ближайшими родственниками 24-летнего Михала Оксинского, которого задержали после стрельбы в центре Кракова.

7 ноября мужчина на автомобиле въехал на площадь Рынок и начал хаотично стрелять по прохожим. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

Во время задержания Михал Оксинский получил огнестрельное ранение. 9 ноября стало известно, что он скончался в больнице.

После гибели Магдалены Академия изобразительных искусств объявила траур до 11 ноября и отменила запланированные мероприятия, в частности художественный фестиваль Open Eyes Art Festival.