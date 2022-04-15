В этот день обнародовали видео обожженных руин, которые были торговыми площадками. На этой записи хорошо видно, какую "денацификацию" проводят русские войска.

Как это было Враг беспощадно обстреливает Чернигов: горит Эпицентр

Уничтожено практически все

Автор ролика показал обожженные стены и голые каркасы. Также в кадре был банкомат и два терминала для платежей.

Этот гипермаркет в момент обстрела не представлял никакой угрозы россиянам. Однако их власть продолжает утверждать, что они "атакуют только военные объекты".

"Эпицентр" в Чернигове после российского обстрела: смотрите видео

Как обстреливали "Эпицентр"

Атака города с российских залповых системам "град" началась еще в первые дни вторжения России. 26 февраля сообщили, что враги обстреливают район "Эпицентра".

Впоследствии строительный гипермаркет начал гореть. Это же происходило еще несколько раз в течение следующей недели. В сети также обнародовали видео оттуда, когда еще продолжалось тление после очередного обстрела 2 марта.

Окончание пожара в "Эпицентре": смотрите видео

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