Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что рашисты остановили свое наступление на Коростень. Однако опасность не утихла, а сам город уже претерпел значительные разрушения.
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Местные власти обнародовали фото разбомбленных улиц когда-то мирного населенного пункта. На эти фото тяжело смотреть без слез.
Руины в Коростене / Фото "Коростень. Официальный Информационный"
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