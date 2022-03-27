План оккупации полностью провалился, а Путин начал собирать остатки своих солдат со всех горячих точек, в частности, Нагорного Карабаха. Уже 27 марта обнародовали видео как "орки выходят через Лачинский коридор".

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Лачинский коридор – шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах,

– объяснили в сети.

Стоит отметить, что переброс войск России из Нагорного Карабаха в Украину дает возможность Азербайджану решить свои территориальные претензии и вернуть регион.

Россия стягивает войска из Грузии и Армении

Алексей Арестович сообщил о взимании Россией войск из других стран для войны в Украине.

Абхазия – пуста, Южная Осетия – тоже полупуста. База Гюмри в Армении – совершенно пуста. С Нагорного Карабаха сняли немного. И все это перебросили к нам,

– сказал он.