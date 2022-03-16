Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел государства-агрессора. Инцидент произошел в продуктовом магазине

Тем временем На фоне войны оккупанты преследуют правозащитников в Крыму

Мужчина дал пощечину за кровавый знак Z на машине

Крымчанина, которого возмутила буква Z, задержали в Севастополе. Конечно, российские медиа делают акцент на якобы "ужасном" преступлении – 36-летний мужчина избил 70-летнего. Однако о кровавом значении Z для миллионов украинцев, конечно, не отметили.

К тому же оказалось, что сторонник политики Путина и того, что он делает в Украине, является ветераном Федеральной службы безопасности России. У несогласного со "свастикой по-русски" уже провели обыски. В Министерстве внутренних дел России говорят, что на основе собранных материалов будут принимать решения по делу.

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