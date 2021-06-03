Говорится о высокогорных районах этого региона и провинции Кайсери в центральной Турции. Снег в июне – редкость для этих местностей.
Раньше Лето, а в Карпатах снежит: спасатели предупредили об опасности – удивительное видео с гор
В то же время в Эгейском и Средиземноморском регионах, а также в Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии содержится солнечная погода, там достаточно жарко.
В то время, как жители Юга страны радовались приходу лета, на Севере удивлялись тому, что в июне выпал снег,
– отметили в CNN Türk.
Местные жители, которых летом застал "снежный сюрприз", зафиксировали это на фото и видео и поделились кадрами в социальных сетях.
Июньский снег в Турции / Фото CNN Türk
В украинских Карпатах все еще лежит снег
Зима все еще не идет и из украинских Карпат. Горные спасатели показали, какова ситуация 3 июня на горе Поп Иван Черногорский.
По состоянию на утро там было ясно, ветер достигал 15 метров в секунду. Температура воздуха остановилась на отметке -1.
Снег на Поп Иване Черногорском в июне 2021 / Фото горных спасателей