Однако в Севередонецке до сих пор продолжаются обстрелы. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Она надеется, что эвакуация все-таки состоится. Уже есть договоренности с оккупантами, которые подтвердили эти коридоры. Однако, как мы знаем, слова оккупантов не всегда соответствуют их действиям.

Мы искренне надеемся, что обстрелы стихнут, режим прекращения огня будет соблюден и мы начнем вовремя эвакуацию людей,

– отметила Верещук.

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