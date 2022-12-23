Такое мнение российский публицист и оппозиционный политик из США выразил 24 каналу. По данным Вашингтона, наемники Евгения Пригожина уже получили партию оружия из Северной Кореи.
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Роль Китая в передаче северокорейского оружия вагнеровцам
Пионтковский напомнил, что 21 декабря Дмитрий Медведев побывал с визитом в Китае, где встретился с Си Цзиньпином. Публицист предположил, что одной из тем переговоров была передача России оружия от Северной Кореи.
Медведев передал лидеру Китая тайное письмо от Путина. Одним из пунктов была просьба перебросить какое-нибудь оружие. Надеюсь, это не миллион корейских добровольцев. Хотя в своем безумии Путин может дойти и до этого,
– сказал политик.
По словам Пионтковского, дело в том, что Китай частично контролирует ситуацию в Северной Корее.
"Китай – это та связь, которая позволяет поддерживать комфортную жизнь Ким Чен Ына и его семьи. Поэтому без согласия Китая северокорейский диктатор на это (передачу оружия вагнеровцам – 24 канал) не пошел бы", – отметил оппозиционер.
Он добавил, что нужно как можно быстрее решать вопросы с Россией на поле боя.
Стрим Андрианы Кучер и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео
Почему США не признали вагнеровцев террористами
В начале декабря в Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнера" "иностранной террористической организацией". Однако решение пока не было принято. Пионтковский считает, что американские чиновники не отделяют этот вопрос от всеобщей темы признания России страной-спонсором терроризма.
Сейчас в США уже хотят признать Россию не спонсором терроризма, а агрессором. Это связано с юридическими моментами. Ведь американский закон о терроризме очень жесткий,
– отметил оппозиционер.
Он объяснил, что если бы США приняли решение в отношении России в старой формулировке, нужно было бы налагать санкции на все государства, имеющие хоть какие-то экономические связи с Москвой.
"А это не только Индия и Китай, а практически все европейские страны, включая Францию. Поэтому США пока не решились на такой шаг", – добавил Пионтковский.
Северная Корея может поставлять оружие вагнеровцам: что известно
- Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время ЧВК "Вагнера" ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. В частности, вагнеровцев обеспечивает вооружением КНДР.
- Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты считают снабжение оружия Северной Кореей прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, поэтому они планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности.
- В Северной Корее опровергли передачу оружия России. В министерстве иностранных дел КНДР отметили, что между Россией и КНДР "никогда не происходило никаких операций с оружием".