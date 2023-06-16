Матч против Северной Македонии станет вторым в отборе на чемпионат Европы 2024 года для сборной Украины. В первом матче наша команда на выезде уступила сборной Англии.

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Однако в этот раз действиями сборной Украины будет руководить Сергей Ребров. 7 июня 2023 года его официально назначили главным тренером сборной Украины. А уже 12 июня он провел первый матч во главе "сине-желтых" – товарищеский матч против Германии, который закончился вничью 3:3.

Важно! Трансляция матча Северная Македония – Украина доступна на местных телеканалах Суспільного (например, Сусппільне Київ, Суспільне Полтава или Суспільне Львів). Однако исключительно в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Онлайн-трансляция матча Северная Македония – Украина в интернете будет доступна только на стриминговом сервисе Megogo за подпиской.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина. Она будет доступна в этой новости.

Северная Македония – Украина онлайн