Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры".

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Почему хорватский суд заблокировал экстрадицию

Судьи удовлетворили апелляционную жалобу защиты и отменили предыдущий вердикт суда города Пула от 18 сентября 2026 года.

Апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и пределов уголовного преследования– подчеркнули юристы.

Защитники Журавлева отмечают, что вопрос об экстрадиции до сих пор остается открытым. В то же время Высший уголовный суд отдельно указал на необходимость строгого обеспечения прав личности, правовой определенности и справедливости рассмотрения дела.

Предыстория задержания украинца

Правоохранители Хорватии арестовали гражданина Украины 19 августа 2026 года по подозрению в причастности к взрывам на трубопроводах.

До этого польский суд отказал немецким властям в его выдаче и освободил мужчину из-под стражи.

Когда в сентябре суд хорватской Пулы одобрил экстрадицию, сторона защиты назвала это решение предвзятым и подала апелляцию.

Уже 29 сентября 2026 года Владимир Журавлев официально подал прошение властям Хорватии о предоставлении ему политического убежища.