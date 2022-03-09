Речь идет о газопроводе "Северный поток-2". Д ипломат из США сделала заявление о российском проекте в рамках выступления перед американскими законодателями.

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Нуланд о российском газопроводе

Виктория Нуланд считает, что "Северный поток-2" – это мертвый проект . Она также добавила, что его вряд ли удастся когда-нибудь реанимировать.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, серьезно рассматривает вариант банкротства . Главная причина – санкции, введенные США из-за вторжения России в Украину.

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