Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он отметил, что кроме Северодонецка без газа остались Малорязанцево и часть Новодружеска.

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В 30 населенных пунктах газа нет полностью

В целом на Луганщине полностью без газоснабжения остались 30 населенных пунктов, еще в 6 – газа нет частично. Всего в такой ситуации оказались 131 944 абонента.

В 3 десятках сел и городов проблемы с электричеством

Не лучше ситуация и с электроснабжением: обесточены 30 городов и сел: 13 из них – частично и 17 полностью. Без света остались 95 938 потребителей. Что касается водоснабжения, то оно отсутствует в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично в Горской общине и Лисичанске.

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