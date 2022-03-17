Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул: безопасных мест в Луганской области больше нет.

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Там скрывались матери с малышами, – Гайдай

По словам главы ОВА, работники заведения и его жители в безопасности. Гайдай назвал обстрел "нападением российских зверей на детей".

В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там,

– написал председатель ОВА.

Накануне враг бомбил Мариупольский драмтеатр, где находились преимущественно женщины и дети. Не остановило русских военных даже то, что на заведении было написано заглавными буквами "дети".

Тем временем Северодонецк находится под постоянным вражеским обстрелом. Только в ночь на 17 марта в городе загорелось 7 домов.

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