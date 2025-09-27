Оккупанты наступают на Северск. Захват этого города откроет дорогу врагу на Славянск и Краматорск.

Оккупанты стремятся закрепиться в окрестностях Северска до начала осенних дождей. Об этом в эфире "Суспільного" сказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает 24 Канал.

Какова ситуация в районе Северска?

По словам военного, противник проводит наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Россияне движутся по лесу по одному – двое. Они не вступают в бой, а пытаются обойти украинские позиции. Из-за густоты леса операторам дронов трудно уничтожать врага.

Также спикер рассказал, что есть случаи, когда для того, чтобы проводить штурмы в направлении Серебрянки, захватчики форсируют реку Северский Донец вплавь.

Запорожец заметил, что иногда противнику удается добраться до окрестностей Северска, но его эффективно ликвидируют.

Напомним, что 19 сентября в минобороны России объявили о захвате Серебрянского лесничества. В ВСУ опровергли заявление россиян, однако признали, что ситуация в регионе невероятно тяжелая.

Кроме того, недавно враг продвинулся в другом стратегически важном селе на Северском направлении – Ямполе. Это село может открыть россиянам путь как к Лиману, так и к Славянску. Рядом проходят трасса Северск – Лиман, а также дороги из Славянска и Краматорска. Этими путями происходит снабжение украинских подразделений, удерживающих плацдарм вокруг Северска.

Какова обстановка на других направлениях фронта?