Наступають уплав, – у ЗСУ розповіли про дії росіян у районі Сіверська
- Окупанти проводять наступальні дії в районі Сіверська, прагнучи закріпитися до початку осінніх дощів.
- Росіяни намагаються обійти українські позиції через ліс, а іноді форсують річку Сіверський Донець вплав для проведення штурмів.
Окупанти наступають на Сіверськ. Захоплення цього міста відкриє дорогу ворогові на Слов'янськ і Краматорськ.
Окупанти прагнуть закріпитися на околицях Сіверська до початку осінніх дощів. Про це в ефірі "Суспільного" сказав речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає 24 Канал.
Яка ситуація у районі Сіверська?
За словами військового, противник проводить наступальні дії у Серебрянському лісництві. Росіяни рухаються лісом по одному – двох. Вони не вступають у бій, а намагаються обійти українські позиції. Через густоту лісу операторам дронів важко знищувати ворога.
Також речник розповів, що є випадки, коли для того, щоб проводити штурми у напрямку Серебрянки, загарбники форсують річку Сіверський Донець вплав.
Запорожець зауважив, що інколи противнику вдається дістатися до околиць Сіверська, але його ефективно ліквідовують.
Нагадаємо, що 19 вересня у міноборони Росії оголосили про захоплення Серебрянського лісництва. У ЗСУ спростували заяву росіян, однак визнали, що ситуація у регіоні неймовірно важка.
Крім того, нещодавно ворог просунувся в іншому стратегічно важливому селі на Сіверському напрямку – Ямполі. Це село може відкрити росіянам шлях як до Лимана, так і до Слов'янська. Поряд проходять траса Сіверськ – Лиман, а також дороги зі Слов'янська і Краматорська. Цими шляхами відбувається постачання українських підрозділів, що утримують плацдарм навколо Сіверська.
Яка обстановка на інших напрямках фронту?
- Головком Олександр Сирський розповів, що на одній із ділянок Покровського напрямку ворог опинився "у мішку".
- У ЗСУ також заявили, що на Добропільському напрямку є місця, де росіян "добряче притиснули". Однак наразі говорити про потрапляння ворога у "котли" зарано.
- Росіяни намагаються активізувати наступ на Запорізькому напрямку, використовуючи тактику штурмів малими групами. Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії, аби протидіяти цим спробам, які поки що не приносить успіхів ворогу.