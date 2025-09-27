Окупанти наступають на Сіверськ. Захоплення цього міста відкриє дорогу ворогові на Слов'янськ і Краматорськ.

Окупанти прагнуть закріпитися на околицях Сіверська до початку осінніх дощів. Про це в ефірі "Суспільного" сказав речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти просунулися на Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі, – DeepState

Яка ситуація у районі Сіверська?

За словами військового, противник проводить наступальні дії у Серебрянському лісництві. Росіяни рухаються лісом по одному – двох. Вони не вступають у бій, а намагаються обійти українські позиції. Через густоту лісу операторам дронів важко знищувати ворога.

Також речник розповів, що є випадки, коли для того, щоб проводити штурми у напрямку Серебрянки, загарбники форсують річку Сіверський Донець вплав.

Запорожець зауважив, що інколи противнику вдається дістатися до околиць Сіверська, але його ефективно ліквідовують.

Нагадаємо, що 19 вересня у міноборони Росії оголосили про захоплення Серебрянського лісництва. У ЗСУ спростували заяву росіян, однак визнали, що ситуація у регіоні неймовірно важка.

Крім того, нещодавно ворог просунувся в іншому стратегічно важливому селі на Сіверському напрямку – Ямполі. Це село може відкрити росіянам шлях як до Лимана, так і до Слов'янська. Поряд проходять траса Сіверськ – Лиман, а також дороги зі Слов'янська і Краматорська. Цими шляхами відбувається постачання українських підрозділів, що утримують плацдарм навколо Сіверська.

Яка обстановка на інших напрямках фронту?