О достижениях штаба рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил всех за непрерывную работу.

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Достижения координационного штаба

Запуск программы дотаций по сотрудничеству со Всемирным банком. Деньги пойдут для привлечения помощи через "Каритас".

по сотрудничеству со Всемирным банком. Деньги пойдут для привлечения помощи через "Каритас". Программа психологической помощи "Розкажи мені". К ней привлекли более 500 психологов, которые консультируют по телефону или в онлайн-режиме.

К ней привлекли более 500 психологов, которые консультируют по телефону или в онлайн-режиме. Разработка специальных форм для жертвователей и нуждающихся в помощи.

для жертвователей и нуждающихся в помощи. Запуск информационного ресурса "Співдія", который прорабатывает заявки горячей линии совместно с Монобанком и обеспечивает решение конкретных потребностей граждан.

Только за сутки штаб получил 60 запросов из 22 стран мира. Большинство из них поступили от компаний, которые предлагают свою финансовую помощь или услуги. Среди них есть логистическая компания Texim-Trans.

От украинского бизнеса поступило 56 писем:

30 предложений помощи от частных лиц и ФЛП;

7 предложений от крупного бизнеса (KSE, Goodwine, Еврокар, Эксимлаб).

Штаб также получил 230 запросов о помощи. Из них 10 касались помощи военным и территориальной обороне, другие – помощи людям с горячих точек.

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