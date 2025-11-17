Новый тип "Шахедов" заметили в прифронтовых зонах: что известно об иранском дроне
- Новый тип "Шахеда 101" имеет боевую часть весом до 9 килограммов и дальность полета в несколько сотен километров.
- Дрон изготовили в Иране, но есть предположение, что россияне могут продолжить его производство у себя.
В прифронтовых зонах все чаще фиксируют применение россиянами нового типа "Шахеда". Беспилотник произведен в Иране.
Детали рассказал эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в понедельник, 17 ноября, передает 24 Канал. Военный показал фото вражеского дрона.
Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летающее минное поле
Что известно о новом типе "Шахеда 101"?
По словам "Флеша", пока новый тип "Шахеда 101" не изучили полноценно, но пока известно о:
- боевой части весом 8 – 9 килограммов;
- дальность полета в несколько сотен километров;
- навигации на основе 4-элементной CRPA антенны.
Это попытка противника "закрыть" потребность БпЛА в массовом сегменте мидлстрайков,
– считает Бескрестнов.
Дрон изготовили в 2024 году в Иране. Однако эксперт предполагает, что россияне продолжат производство на территории своего государства.
Как выглядит новый тип "Шахеда": смотрите фото
Что известно о дронах на фронте?
По данным агентов "Атеш", на Покровском направлении российские операторы дронов часто бьют по своим штурмовым подразделениям из-за путаницы. В результате между оккупантами растет открытая конфронтация, потери от такого "дружественного огня" измеряют десятками.
Украинские военные показали, как взяли в плен захватчика с помощью дрона, боекомплект на котором не сработал.
Эксклюзивно для 24 Канала офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс" и старший лейтенант Вадим "Зенит" Сименишен рассказал о том, как операторы FPV-дронов берут россиян в плен. Обычно военные видят, когда враг хочет сдаться, а после – сбрасывают бутылку с инструкцией для дальнейших действий.