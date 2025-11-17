Новий тип "Шахедів" помітили в прифронтових зонах: що відомо про іранський дрон

У прифронтових зонах все частіше фіксують застосування росіянами нового типу "Шахеда". Безпілотник вироблений в Ірані.

Деталі розповів експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у понеділок, 17 листопада, передає 24 Канал. Військовий показав фото ворожого дрона.

Дивіться також В Україні з'явиться система, що може закрити небо від "Шахедів" і КАБів: це схоже на літаюче мінне поле

Що відомо про новий тип "Шахеда 101"?

За словами "Флеша", поки новий тип "Шахеда 101" не вивчили повноцінно, але наразі відомо про:

бойову частину вагою 8 – 9 кілограмів;

дальність польоту в кілька сотень кілометрів;

навігацію на основі 4-елементної CRPA антени.

Це спроба противника "закрити" потребу БпЛА в масовому сегменті мідлстрайків,

– вважає Бескрестнов.

Дрон виготовили у 2024 році в Ірані. Однак експерт припускає, що росіяни продовжать виробництво на території своєї держави.

Як виглядає новий тип "Шахеда": дивіться фото

Що відомо про дрони на фронті?