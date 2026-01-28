Россияне начали применять "Шахеды" со Starlink: военный эксперт сказал, как это остановить
- Россия начала использовать Starlink на своих ударных дронах. Это создает новые проблемы для украинской ПВО.
- Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, как бороться против таких дронов.
Россия начала использовать Starlink на собственных ударных дронах. Это создает новые проблемы. Однако теоретически их возможно решить.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украина фактически построила огромную систему ПВО, чтобы бороться против российских беспилотников. Сюда входят и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики, и самолеты, и вертолеты и т.п.
Как противодействовать "Шахедам" со Starlink?
По словам Нарожного, вероятно, самым эффективным средством противодействия являются средства РЭБ. Однако проблема в том, что сигнал системы Starlink не удается заглушить таким образом. Поэтому нужно искать другие варианты.
Стоило бы обратиться к самой компании SpaceX и Илону Маску, который является ее владельцем. Теоретически они могут выключать эти системы.
Можно было бы через международных партнеров обратиться к SpaceX, чтобы там выключали Starlink на определенной территории во время воздушных тревог,
– отметил Нарожный.
Обратите внимание! Российский беспилотник, которым управляли через Starlink, недавно долетел аж до Днепра.
Угроза от российских беспилотников
- 24 января российские оккупанты ударили "Шахедами" в районе Кропивницкого. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что враг использовал Starlink, чтобы управлять дроном. Об этом свидетельствует несколько деталей.
- Журналисты рассказали, каким образом России удается массово оснащать свои беспилотники системами Starlink. Уже сейчас были сообщения, что их зафиксировали на трех типах дронов.
- Враг применяет схемы параллельного импорта через третьи страны. Терминалы активируют через иностранные аккаунты.