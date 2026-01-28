Россияне начали применять "Шахеды" со Starlink: военный эксперт сказал, как это остановить

Россия начала использовать Starlink на собственных ударных дронах. Это создает новые проблемы. Однако теоретически их возможно решить.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украина фактически построила огромную систему ПВО, чтобы бороться против российских беспилотников. Сюда входят и мобильные огневые группы, и дроны-перехватчики, и самолеты, и вертолеты и т.п.

Как противодействовать "Шахедам" со Starlink?

По словам Нарожного, вероятно, самым эффективным средством противодействия являются средства РЭБ. Однако проблема в том, что сигнал системы Starlink не удается заглушить таким образом. Поэтому нужно искать другие варианты.

Стоило бы обратиться к самой компании SpaceX и Илону Маску, который является ее владельцем. Теоретически они могут выключать эти системы.

Можно было бы через международных партнеров обратиться к SpaceX, чтобы там выключали Starlink на определенной территории во время воздушных тревог,

– отметил Нарожный.

Обратите внимание! Российский беспилотник, которым управляли через Starlink, недавно долетел аж до Днепра.

Угроза от российских беспилотников