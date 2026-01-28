Росіяни почали застосовувати "Шахеди" зі Starlink: військовий експерт сказав, як це зупинити

Росія почала використовувати Starlink на власних ударних дронах. Це створює нові проблеми. Однак теоретично їх можливо вирішити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Україна фактично розбудувала величезну систему ППО, аби боротися проти російських безпілотників. Сюди входять і мобільні вогневі групи, і дрони-перехоплювачі, і літаки, і вертольоти тощо.

Читайте також Ведуть розвідку та полюють на поїзди: як РФ модернізувала "Шахеди" й до чого тут Маск

Як протидіяти "Шахедам" зі Starlink?

За словами Нарожного, ймовірно, найефективнішим засобом протидії є засоби РЕБ. Однак проблема в тому, що сигнал системи Starlink не вдається заглушити у такий спосіб. Тому потрібно шукати інші варіанти.

Варто було б звернутися до самої компанії SpaceX та Ілона Маска, який є її власником. Теоретично вони можуть вимикати ці системи.

Можна було б через міжнародних партнерів звернути до SpaceX, аби там вимикали Starlink на певній території під час повітряних тривог,

– зазначив Нарожний.

Зверніть увагу! Російський безпілотник, яким керували через Starlink, нещодавно долетів аж до Дніпра.

Загроза від російських безпілотників