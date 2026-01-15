"Шахед" над Львовом: в городе слышны взрывы

В ночь на 15 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Ближе к утру вражеский "Шахед" зафиксировали в частности над Львовом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Что известно об атаке на Львовщину?

Воздушная тревога во Львовском районе была объявлена ​​в 06:07.

Уже позже Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БПЛА во Львовском районе, курсом на Пустомыты. Дроны также фиксировали в Золочевском районе области.

В 06:34 депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о работе сил ПВО.

"Шахед" над Львовом, работает ПВО,

– написал он.

Глава ОВА Максим Козицкий призвал львовян находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Взрывы во Львове также подтвердил мэр города Андрей Садовый. По его словам, в настоящее время информация уточняется.

Позже Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, произошло попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Он отметил, что все профильные службы уже уехали на место.