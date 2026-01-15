"Шахед" над Львовом: у місті чути вибухи

В ніч на 15 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Ближче до ранку ворожий "Шахед" зафіксували зокрема над Львовом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Що відомо про атаку на Львівщину?

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 06:07.

Вже згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА у Львівському районі, курсом на Пустомити. Дрони також фіксували в Золочівському районі області.

О 06:34 депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив про роботу сил ППО.

"Шахед" над Львовом, працює ППО,

– написав він.

Очільник ОВА Максим Козицький закликав львів'ян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Вибухи у Львові також підтвердив мер міста Андрій Садовий. За його словами, наразі інформація уточнюється.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, сталося влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Він наголосив, що всі профільні служби вже виїхали на місце.

О 06:50 на Львівщині оголосили відбій повітряної тривоги.

