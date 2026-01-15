Укр Рус
15 січня, 06:38
"Шахед" над Львовом: у місті чути вибухи

Поліна Буянова

В ніч на 15 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Ближче до ранку ворожий "Шахед" зафіксували зокрема над Львовом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Що відомо про атаку на Львівщину?

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 06:07.

Вже згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА у Львівському районі, курсом на Пустомити. Дрони також фіксували в Золочівському районі області.

О 06:34 депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив про роботу сил ППО.

"Шахед" над Львовом, працює ППО, 
– написав він.

Очільник ОВА Максим Козицький закликав львів'ян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Вибухи у Львові також підтвердив мер міста Андрій Садовий. За його словами, наразі інформація уточнюється.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, сталося влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Він наголосив, що всі профільні служби вже виїхали на місце.

О 06:50 на Львівщині оголосили відбій повітряної тривоги.

Ворог продовжує атакувати дронами: останні новини

  • Зранку й до вечора 14 січня росіяни атакували Київ реактивними дронами. Загалом військові зафіксували в небі 10 БпЛА: усі вдалося знищити, тож жоден з дронів не влучив у ціль.
     

  • Російські окупанти також здійснили масовану атаку дронами по Кривому Рогу. Внаслідок удару від енергопостачання було відключено понад 45 тисяч абонентів, а без тепла залишалися більш ніж 700 будинків. Насосні станції "Міськводоканалу" були переведені на роботу від генераторів.
     

  • Вже зранку світло у Кривому Розі вдалося відновити. Котельні також знову працюють і починають подавати тепло у будинки. 
     

  • Для атак росіяни почали застосовувати "Шахеди" з магнітними мінами. За словами експерта Сергія "Флеша" Бескрестнова, ці міни через кілька днів самоліквідуються: тобто скоро почне вибухати все те, що ворог скинув 12 січня.