"Шахед" над Львовом: у місті чути вибухи
В ніч на 15 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Ближче до ранку ворожий "Шахед" зафіксували зокрема над Львовом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
Читайте також Ворожі безпілотники тримають курс на Львів: які регіони атакує Росія
Що відомо про атаку на Львівщину?
Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 06:07.
Вже згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА у Львівському районі, курсом на Пустомити. Дрони також фіксували в Золочівському районі області.
О 06:34 депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив про роботу сил ППО.
"Шахед" над Львовом, працює ППО,
– написав він.
Очільник ОВА Максим Козицький закликав львів'ян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Вибухи у Львові також підтвердив мер міста Андрій Садовий. За його словами, наразі інформація уточнюється.
Пізніше Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, сталося влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Він наголосив, що всі профільні служби вже виїхали на місце.
О 06:50 на Львівщині оголосили відбій повітряної тривоги.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Ворог продовжує атакувати дронами: останні новини
Зранку й до вечора 14 січня росіяни атакували Київ реактивними дронами. Загалом військові зафіксували в небі 10 БпЛА: усі вдалося знищити, тож жоден з дронів не влучив у ціль.
Російські окупанти також здійснили масовану атаку дронами по Кривому Рогу. Внаслідок удару від енергопостачання було відключено понад 45 тисяч абонентів, а без тепла залишалися більш ніж 700 будинків. Насосні станції "Міськводоканалу" були переведені на роботу від генераторів.
Вже зранку світло у Кривому Розі вдалося відновити. Котельні також знову працюють і починають подавати тепло у будинки.
Для атак росіяни почали застосовувати "Шахеди" з магнітними мінами. За словами експерта Сергія "Флеша" Бескрестнова, ці міни через кілька днів самоліквідуються: тобто скоро почне вибухати все те, що ворог скинув 12 січня.