15 января, 07:01
"Шахед" попал в центре Львова, Козицкий
Львов подвергся дроновому удару утром 15 января. На город летел по меньшей мере один "Шахед". Есть информация о прилете в центральной части Львова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.
"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать", – написал Козицкий.