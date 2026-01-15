"Шахед" попал в центре Львова, Козицкий

Львов подвергся дроновому удару утром 15 января. На город летел по меньшей мере один "Шахед". Есть информация о прилете в центральной части Львова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого. "По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать", – написал Козицкий.