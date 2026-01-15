"Шахед" влучив у центрі Львова, – Козицький

Львів зазнав дронового удару вранці 15 січня. На місто летів щонайменше один "Шахед". Є інформація про приліт у цетральній частині Львова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце. Інформуватиму", – написав Козицький.

До цього у Львові чули вибухи. За даними моніторингових ресурсів, щонайменше один БпЛА рухався південною частиною міста в бік Пустомит.