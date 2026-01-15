Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахед" влучив у центрі Львова, – Козицький
15 січня, 07:01
1

"Шахед" влучив у центрі Львова, – Козицький

Андрій Шляхтін

Львів зазнав дронового удару вранці 15 січня. На місто летів щонайменше один "Шахед". Є інформація про приліт у цетральній частині Львова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького

"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце. Інформуватиму", – написав Козицький. 

До цього у Львові чули вибухи. За даними моніторингових ресурсів, щонайменше один БпЛА рухався південною частиною міста в бік Пустомит. 

 

 