15 січня, 07:01
"Шахед" влучив у центрі Львова, – Козицький
Львів зазнав дронового удару вранці 15 січня. На місто летів щонайменше один "Шахед". Є інформація про приліт у цетральній частині Львова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце. Інформуватиму", – написав Козицький.
До цього у Львові чули вибухи. За даними моніторингових ресурсів, щонайменше один БпЛА рухався південною частиною міста в бік Пустомит.