Об этом сообщили в Энергоатоме. Петр Котин отметил, что Россия сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности.

Смотрите также Ядерная катастрофа на всех АЭС: что произойдет, если Россия ударит по энергетике накануне зимы

"Шахед" пролетел критически близко к энергоблоку АЭС

Во время атаки 28 октября, около 06:00, российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это создало реальную угрозу безопасности станции.

Так, с наступлением осенне-зимнего периода Россия усиливает энергетический террор украинских атомных электростанций. Враг сознательно создает новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент,

– отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Поэтому Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.