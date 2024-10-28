Об этом сообщили в Энергоатоме. Петр Котин отметил, что Россия сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности.
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"Шахед" пролетел критически близко к энергоблоку АЭС
Во время атаки 28 октября, около 06:00, российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это создало реальную угрозу безопасности станции.
Так, с наступлением осенне-зимнего периода Россия усиливает энергетический террор украинских атомных электростанций. Враг сознательно создает новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.
Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент,
– отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.
Поэтому Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.