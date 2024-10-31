О последствиях удара рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам, обломки БпЛа упали в городке для переселенцев.

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Пострадавших в результате атаки нет

"Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БпЛа. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", – сообщил председатель КОВА.

К счастью, пострадавших в результате атаки среди населения нет. Также отсутствуют попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры.

В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено,

– добавил Руслан Кравченко.

Сейчас на месте работают оперативные службы и фиксируют последствия ночной атаки.