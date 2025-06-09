Тревога в Киевской области в целом длилась более 10 часов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Николая Калашника.

В Киевской области сбивали вражеские цели

Несколько дронов силам противовоздушной обороны удалось сбить в Киевской области. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения. Успешное отражение атаки позволило не допустить попаданий в объекты критической инфраструктуры.

Николай Калашник сообщил, что в Бориспольском районе повреждения получили два частных дома, авто и нежилое сооружение. В зданиях только посеченные фасады и выбитые окна.

На месте падения обломков работали ответственные службы и взрывотехники. Полицейские фиксировали последствия вражеской атаки. Правоохранители сообщили, что информация о пострадавших к ним не поступала.

Обломки дронов повредили дома и авто / Фото полиции Киевской области

Напомним, взрывы в Киевской области прозвучали в 22:20. Над регионом фиксировали пролет вражеских "Шахедов".

ПВО работала ночью и в Киеве. Вражеские цели сбивали на окраинах столицы. Несколько взрывов жители слышали с разницей в час.

Также ночью россияне нацелили дроны на Ровно и Дубно, на Сумы, Днепропетровскую и Черкасскую области. Группы "Шахедов" двигались по всей территории Украины.