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      Шахтерам Донбасса начнут платить европейские зарплаты

      179 Читати новину українською
      Шахтеры
      Шахтеры

      В Донецкой области горнодобывающий бизнес продолжает повышать зарплаты сотрудникам.

      В результате, у некоторых подземных профессий средний заработок существенно превысит предложения угольных компаний из Польши и Чехии для украинских заробитчан.

      Увеличение тарифных ставок и окладов в среднем составит 15%. Рост зарплат коснется более 10 тысяч сотрудников восьми предприятий-партнеров "Донецкстали", среди которых шахтоуправление "Покровское", обогатительная фабрика "Свято-Варваринская", автопредприятие "Укрстрой", "Углепромтранс", "Шахтостроительных компания", "Свято-Ильинский машиностроительный завод", "Свято-Покровская шахта №3", "ШАХТОСТРОЙМОНТАЖНОЕ управление №1".

      По словам генерального директора "Донецкстали" Ильдара Салеева, по итогам 2018 года зарплаты горняков в шахтоуправлении "Покровское" оказались на 76% выше, чем в среднем по Украине, и на 43% выше, чем в области.

      "Рост фонда оплаты труда увеличит поступления в местные бюджеты в результате налога с доходов физических лиц, который уже много лет является одним из самых весомых в их доходной части. Чем выше зарплаты – тем больше возможностей развития у городов, где работаем мы и наши партнеры. Мы намерены регулярно проводить повышение зарплат. Например, в 2018 году зарплаты сотрудников ШУ "Покровское" выросли в среднем на 25%. При этом суммарно с 2013 года средняя зарплата на предприятии выросла в 2,6 раза. Мы уже опережаем европейских соседей по ряду профессий, и стремимся в дальнейшем сокращать разрыв в оплате труда по другим", – сказал Ильдар Салеев.

      Напомним, ранее "Донецксталь" запустила Кадровый центр в Покровском. За первый квартал 2019 года трудоустроены более 600 человек. На данный момент центр предлагает сотни вакансий – от водителей автотранспортных средств и слесарей до сварщиков и горняков, с окладами от 10 до 35 тыс. грн.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Финансы Зарплата Рынок труда
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