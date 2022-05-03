Ловите наркомана
1 мая российский министр иностранных дел Лавров в своём интервью иностранным журналистам заявил, что Гитлер был евреем, и самые ярые антисемиты – это тоже сами евреи.
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Похоже, шайка наркоманов засела совсем не в Киеве, а в Москве.
Судя по тому, какие заявления оттуда звучат, российские власти действительно утратили адекватность и скатились в какое-то совсем уж безумное мракобесие.
Раньше подобные высказывания про "еврея Гитлера" могли позволить себе разве что сумасшедшие конспирологи и маргиналы. Теперь их озвучивает официальный Кремль.
Сигнал для Израиля
Заявление Лаврова уже вызвало скандал в Израиле, который ранее проводил достаточно лояльную РФ политику. Российского посла вызвали в израильский МИД.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова "непростительной и ужасной исторической ошибкой".
Евреи не убивали сами себя в годы Холокоста. Сказать, что Гитлер был еврейского происхождения, — это равнозначно заявлению, что евреи убивали сами себя в годы Катастрофы, — заявил Лапид.
Упоротая кремлевская шайка наркоманов по тупости рушит отношения даже с теми странами, которые ещё недавно были дружественны Москве.
Надеюсь, Израиль сделает выводы из этого позорного выпада России, перестанет заигрывать с безумными нациками в Кремле и станет наконец оказывать Украине реальную поддержку.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: