Ловите наркомана

1 мая российский министр иностранных дел Лавров в своём интервью иностранным журналистам заявил, что Гитлер был евреем, и самые ярые антисемиты – это тоже сами евреи.

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Похоже, шайка наркоманов засела совсем не в Киеве, а в Москве.

Судя по тому, какие заявления оттуда звучат, российские власти действительно утратили адекватность и скатились в какое-то совсем уж безумное мракобесие.

Раньше подобные высказывания про "еврея Гитлера" могли позволить себе разве что сумасшедшие конспирологи и маргиналы. Теперь их озвучивает официальный Кремль.

Сигнал для Израиля

Заявление Лаврова уже вызвало скандал в Израиле, который ранее проводил достаточно лояльную РФ политику. Российского посла вызвали в израильский МИД.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова "непростительной и ужасной исторической ошибкой".

Евреи не убивали сами себя в годы Холокоста. Сказать, что Гитлер был еврейского происхождения, — это равнозначно заявлению, что евреи убивали сами себя в годы Катастрофы, — заявил Лапид.

Упоротая кремлевская шайка наркоманов по тупости рушит отношения даже с теми странами, которые ещё недавно были дружественны Москве.

Надеюсь, Израиль сделает выводы из этого позорного выпада России, перестанет заигрывать с безумными нациками в Кремле и станет наконец оказывать Украине реальную поддержку.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: