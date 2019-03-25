В Одессе в ДТП разбился Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко: что известно о детях бизнесменов

В Одессе на проспекте Шевченко в ночь на 24 марта случилась жуткая авария, в результате которой погибли дети местных бизнесменов – 22-летний Шамиль Гаджиев и 33-летняя Виктория Кравченко.

Парень за рулем элитного BMW X6 устроил гонку по улицам Одессы с водителем Porsche. На проспекте Шевченко он не справился с управлением и на большой скорости влетел в припаркованное авто Hyundai Sonata.

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После удара машину развернуло и выбросило на опору линии электропередач. Мощность удара была такой силы, что джип разорвало на две части – обломки разлетелись на десятки метров. После столкновения машина загорелась.

На момент ДТП в салоне автомобиля находился только Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко. Девушка погибла на месте, а парня доставили в реанимацию. Однако врачам не удалось спасти его жизнь, и он умер в больнице.

Известно, что 22-летний Шамиль Гаджиев – сын известного одесского бизнесмена Газанфара Гаджиева, является владельцем ночного клуба Bono на пляже в Аркадии. Его брат Рамиль Гаджиев является чемпионом мира по боксу.

По данным местных СМИ, Шамиль часто любил гонять на новеньком BMW по городу.



Шамиль опубликовал в сети фото со своей BMW

Парень вел богатую жизнь, посещал различные клубы и рестораны.



Шамиль Гаджиев с друзьями



Шамиль Гаджиев с отцом и братом

Виктория Кравченко также дочь известного бизнесмена. Ее отец Валерий Кравченко является бывшим владельцем отеля "Моцарт", а сейчас владеет клиникой пластической хирургии "Доктор Моцарт". У нее осталось двое детей. На странице в социальных сетях у нее есть информация о сыне Георгии.



Виктория Кравченко погибла в ДТП в Одессе

Погибшая Виктория Кравченко с отцом Валерием

Кроме того, семья Кравченко родственники голливудского актера Сильвестра Сталлоне. Его мать Жаклин Сталлоне даже приезжала в Одессу, где встретилась с Валерием Кравченко.



Валерий Кравченко и Жаклин Сталлоне