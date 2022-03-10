В этом уверен болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. Он подчеркнул, что поставка такого оружия Украине – "это очень реально".

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По его мнению, жители других стран в большинстве своем не понимают, что от России исходит долгосрочная угроза, и не только для Украины. В то же время политики знают это, но боятся разозлить свой электорат.

Я думаю, что шанс, что оружие будет на днях передано Украине, чтобы самой закрыть небо, – более 90%. Шанс, что НАТО активно вмешается, чтобы закрыть небо – менее 40%,

– сказал Грозев.

Он убежден, что во всем мире следует объединять людей вокруг призыва установить бесполетную зону над Украиной.

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