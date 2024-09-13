В эти выходные в Формуле-1 сезона 2024 года проходит этап в Азербайджане. На пятницу были вынесены практики, которые не влияли на зачетные очки и итог гран-при, пишет 24 Канал.

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Провал Феррари

Впрочем, на городской трассе в Баку произошло интересное событие. Ведущий пилот команды Феррари Шарль Леклер не смог завершить первую практику из-за эпической аварии.

Монегаск на ровном месте не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам Леклер не пострадал, более того, его машина не получила серьезных повреждений и он смог выйти на старт во второй практике.

Видео инцидента с Леклером:

Отметим, что Шарль стал победителем прошлого этапа в Италии. После него пилот заявил, что трасса в Баку хорошо подходит для Феррари, однако фортуна сыграла с ним злую шутку в пятницу.

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После 16 из 24-х гран-при сезона Леклер занимает третье место в индивидуальном зачете пилоте с 217 баллами. Впереди него идут гонщик Макларен Лэндон Норрис (241) и действующий чемпион мира из Ред Булл Макс Ферстаппен (303).