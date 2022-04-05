Трое защитников отметили посмертно. Об этом в своем обращении рассказал президент, сообщает 24 канал.

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Президент наградил украинских защитников

Зеленский рассказал, что перед записью вечернего обращения к украинцам он традиционно подписал указ о награждении украинских героев.

Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно,

– отметил президент.

Глава государства посмертно присвоил звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Бондаруку Виталию Анатольевичу.

Кроме этого, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и верность военной присяге Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":

майору Вересу Кириллу Кирилловичу;

полковнику Зугравому Александру Вячеславовичу;

полковнику Кулагину Родиону Анатольевичу;

подполковнику Старченко Сергею Александровичу;

майору Царенко Андрею Юрьевичу.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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