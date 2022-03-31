Искаженная реальность

"Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация складывается в Харькове, – озабоченно говорит диктор "Вестей" канала "Россия-1". – Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены скрываться в подвалах".

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Да. Гуманитарная катастрофа, разрушенные города, мародерство, беженцы, это все дело рук "националистов". "Доблестная российская армия" пытается спасать от них население Украины, но, как видно на примере Харькова, не всякий раз это получается. И так 24 часа в сутки.

И чего удивляться, когда в ответ на сообщения о каких-то переговорах зомби-зритель вопит: как уходить? Куда уходить? А кто спасет жителей Харькова? Кто вытащит их из подвалов?!

Жуткое дело.

Серый кардинал русской пропаганды

Кстати, для справки. Шеф самой черной, самой адской лжи, которая льётся с экранов ТВ, а именно гендиректор самой черной, самой лживой российской компании ВГТРК – а именно Добродеев О.Б. – он не под санкциями. Ни под европейскими, ни под американскими.

Тихо сидит за спинами своего боевого санкционированного отряда: Киселев – Соловьёв – Скабеева. И кропает, кропает не пропаганду, нет. Это я уже не могу назвать пропагандой. Пропаганда – это полуправда-полуложь. Микс. Добродеев кропает ложь тотальную. Стопроцентную. Безнаказанно.

Поразительно.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: