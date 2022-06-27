В связи с критическими потерями современной авиации, в особенности среди фронтовых бомбардировщиков Су-34 и постепенным переходом на советские боеприпасы, с их применением из воздушного пространства РФ и Беларуси, старые самолеты планируют использовать для сохранения ресурса новых.

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Россия экономит

То есть, российская армия переходит не только на старые советские ракеты, но и самолеты, которые будут их запускать, ради экономии ресурса тех же Су-34 и Су-35.

Звучит, конечно, смешно, но это действенная тактика экономии. Данный хлам, Су-17, все равно не будут заходить в воздушное пространство Украины, а будут применять Х-58, Х-29 и прочие ракеты из безопасного российского и белорусского ВП.

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Но все же… "Вторая" армия в мире… на танках Т-62 и истребителях Су-17… Шел пятый месяц войны с Украиной.

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