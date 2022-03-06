Предварительно, один человек погиб. Об этом 6 марта во время брифинга рассказал мэр Винницы Сергей Моргунов.
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Это работники аэропорта. Их состояние пока неизвестно.
Совсем молодые ребята. Кто сейчас находится под завалами:
- Секретный Николай – 1960 года рождения;
- Кравчук Александр – 1971 года рождения;
- Мельничук Александр – 1991 года рождения;
- Кондратьев Александр – 1991 года рождения;
- Хижук Алексей – 1996 года рождения;
- Дращ Александр – 1975 года рождения.
7 марта обещают предоставить более точную информацию.
Моргунов заметил, что раньше винничане пренебрегали сигналом воздушной тревоги. Он надеется, что теперь горожане будут серьезно относиться к сиренам и идти в укрытие.
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