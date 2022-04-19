Ведение интенсивных боевых действий и обстрелы оккупантов повредили многие сети водоснабжения. Для миллионов украинцев доступ к воде стал проблемой.

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Украинцы без воды

По оценке ЮНИСЕФ, 4,6 миллиона украинцев прямо сейчас имеют ограниченный доступ к воде. С питьевой водой ситуация еще хуже – борьбу за нее каждый день ведут 6 миллионов наших граждан.

Вода – одна из базовых потребностей человека, поэтому потребность в обеспечении населения водой может иметь катастрофические последствия.

Важно – оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харькова: видео

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