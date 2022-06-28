Обязанности вспоминают не так часто, их не всегда охотно соблюдают, но их надо знать и соблюдать, чтобы государство нормально работало, а мы жили в безопасности. Это наша ответственность перед друг другом.

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Платы налоги и сборы

Не платить налоги очень тяжело. Когда мы покупаем продукты в магазине, бензин на заправке или рассчитываемся за проезд в общественном транспорте, мы платим налоги, которые обычно зашиты в стоимости товара. К примеру, налог на добавленную стоимость, который сейчас на большинство товаров составляет 20%. Налогооблагается и наше вознаграждение – с него отчисляется военный сбор, налог на доходы и единый социальный взнос. Мы, как правило, этого не замечаем, ведь эти налоги ложатся на работодателя.

Есть те, кто платит налоги напрямую – предприниматели, ФЛПы или самозанятые лица с определенной регулярностью перечисляют средства Госказначейству.

Отдают деньги всегда менее охотно, чем получают. Поэтому злоупотребление с уплатой налогов не является редким. Этим грешит и бизнес, и частные лица из-за занижения налогов, не оформления наемных работников, зарплаты в конвертах и другие. Но это прежде всего – обкрадывание самого себя. Ведь налоги – это горючее для государства, без которого оно не может эффективно работать. Эти деньги идут на развитие инфраструктуры, строительство школ и больниц, покупку вооружения для вооруженных сил.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и единого социального взноса. Только за последнее время прокуратура обвинила в неуплате налогов экснардепа Геннадия Балашова, действующего депутата Виктора Мялика, олигарха Рината Ахметова и даже руководителей НАК "Нефтегаз".

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В то же время обязанностью государства есть установить реалистические ставки: чтобы и на расходную часть бюджета хватало, и не было избыточного давления на налогоплательщиков, а соответственно и желание работать в тени.

Береги природу и культурное наследие

Хотя идея беречь окружающую среду несколько утопична, учитывая работу ТЭЦ, ТЭС, АЭС, добычу полезных ископаемых, уничтожение лесов и стремительное развитие сельского хозяйства, все же родители Конституции предпочитали, чтобы никто не причинял вреда природе.

В частности, государство ввело административное за засорение, незаконную вырубку, поджоги и костры в лесах. А за нарушение правил экологической безопасности, непринятие мер по ликвидации экологического загрязнения или загрязнения земель можно понести уголовную ответственность.

"Не навреди" в Конституции прописали и по объектам культурного наследия. Чтобы старинные постройки, комплексы, движимые предметы, территории сохранились, людям достаточно их не уничтожать. Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное присвоение предметов, имеющих культурную ценность, контрабанду культурными ценностями и повреждение объектов культурного наследия.

Неукоснительно соблюдай Конституцию и законы

Нарушать Конституцию и законы – это то же, что ездить по скоростной трассе как угодно. Это создает хаос, риски для жизни людей и угрожает самому движению на таком участке дороги. Собственно, правила для этого и придумывают, чтобы нормировать поведение всех участников: как на дороге, так и в обществе в целом. Игнорирование правил ставит под угрозу существование самого государства. Поэтому нарушителя нужно наказывать, даже если это президент.

Виктор Янукович систематически презирал Конституцию и законы, злоупотреблял влиянием и полномочиями. И получил революцию достоинства. Подобным занимался и Леонид Кучма, что также спровоцировало Оранжевую революцию.

Если же говорить о нарушениях, которые могут совершить люди, то преступления против Конституции являются одними из самых серьезных в Уголовном кодексе. Это, например, попытка свергнуть конституционный строй, финансирование таких действий, государственная измена и коллаборационизм.

Не посягай на права, свободы, честь и достоинство других

Демократия предполагает, что у каждого есть права. Они не могут быть абсолютными и заканчиваются там, где начинаются права других людей.

К примеру, право на свободу слова. Можно говорить все, что угодно о мировой политике, религии, сексуальной ориентации, цвете кожи или происхождении других людей, пока это не превращается в язык вражды. После этого свободы слова нет, а есть только взаимные обвинения и ненависть. В таком случае может вмешаться и государство и привлечь к ответственности за, в частности, угрозы судьи, должностному лицу, начальнику или журналисту убийством или уничтожением имущества.

Или право на жизнь. Жизнь каждого священна. Но если кто-то решит, что может посягать на жизнь других, они будут иметь право на самозащиту. А действия такого нарушителя будут наказываться по закону.

Именно эта обязанность запрещает правоохранительным органам избивать, калечить, пытать людей. Даже когда следователи уверены, что кто-то виноват в преступлении.

Защищай Отечество, независимость и территориальную целостность Украины

Эта обязанность касается только граждан Украины, которые в соответствии с основным законом обязаны обеспечивать оборону Украины, защиту ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Соответствующее разъяснение сделал Конституционный суд.

Военная обязанность включает:

подготовку граждан к военной службе;

приписку к призывным участкам;

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;

прохождение военной службы;

исполнение воинской обязанности в запасе;

прохождение службы в военном резерве;

соблюдение правил военного учета.

В мирное время на срочную службу призываются пригодные по состоянию здоровья мужчины от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. В случае мобилизации могут устанавливаться другие возрастные ограничения. К примеру, после широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля и Указа президента мобилизуют граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Женщин также принимают на военный учет, если они имеют необходимую специальность или профессию. Их могут призвать на военную службу и они будут выполнять воинскую обязанность на равных с мужчинами. Раньше женщин меньше привлекали в армию, вероятно из-за стереотипов, что армия – место для мужчин. Но хотя количество мужчин в армии преобладает, уже есть тенденция к большему привлечению женщин.

После начала агрессии России в 2014 году и широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года для Украины это чрезвычайно актуальная обязанность. Поэтому и неудивительно, что когда президенту Владимиру Зеленскому подали петицию с просьбой отменить запрет на выезд военнообязанных мужчин заграницу, он ответил, что защита Отечества является обязанностью граждан, поэтому ограничения будут отменены после окончания военного положения.

Уважай государственные символы Украины

Конституция определяет, что у нас есть три государственных символа: флаг, герб (большой и малый) и гимн. Граждане обязаны их уважать и не поносить.

Надругательство над государственными символами является уголовным правонарушением, предусматривающим штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. Виновными в этом преступлении могут быть как граждане, так и иностранцы.

В то же время, проблемой является отсутствие закона, который урегулировал бы вопросы государственных символов. В настоящее время действует только Закон о Государственном Гимне, содержащий сам текст и обязанность его использовать на торжественных мероприятиях общегосударственного значения. Есть также постановление 1992 года о Государственном Гербе, которым утвердили изображение современного малого Государственного Герба. Но сомнительно, что сегодня это решение можно применять, потому что принимали его в Конституцию.

С большим Государственным гербом ситуация еще "веселее". На бумаге он один из государственных символов, но фактически его у нас нет. С 1996 года, по крайней мере, трижды проводили конкурс на его эскиз, последний раз – в 2020 году. Но до сих пор его совсем не утвердили.

Уважать государственные символы нужно, но отсутствие законодательного регулирования в двух из трех случаев делает эту обязанность скорее добровольной.

Почему это важно

Каждый гражданин или иностранец, избиратель или политик, теоретик или практик, имеет обязанности. Без обязанности соблюдать Конституцию и законы мы бы жили в сплошном правовом хаосе. Без обязанности не посягать на права, свободы, честь и достоинство других, мы не могли бы защититься от преступников или узурпаторов.

Без гражданского долга защищать Отечество не известно, существовала бы вообще Украина, когда рядом с нами поселился столь агрессивный и враждебный сосед, как Россия.

Олег Савичук, аналитик Центра совместных действий

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