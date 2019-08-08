Шествие достоинства вместо парада: в чем разница

Традиционного парада на День независимости в Киеве не будет, зато в столице планируют провести Шествие достоинства. Чем оно будет отличаться, почему команду Зеленского критикуют за такое решение и сколько на самом деле стоит парад – в материале 24 канала.

Что предлагает Зеленский и чем это отличается от традиционного парада?

Президент считает, что парад – это дорого и помпезно, поэтому стоит изменить формат празднования. В частности, он предложил в честь праздника выделить 300 миллионов гривен на премии украинским военнослужащим.

Читайте также: Военные отреагировали на заявление Зеленского отменить парад ко Дню Независимости

Однако полностью от торжественных мероприятий не отказываются. Так, вместо парада планируют провести Шествие достоинства, к которому присоединятся, кроме военных и волонтеров, чиновники, сам президент, спортсмены, врачи и другие. Также не обойдется и без традиционного возложения цветов к памятникам и проведение молебнов за Украину.

Объяснение Зеленского о нецелесообразности проведения парада: видео

Глава Офиса Президента Андрей Богдан в свою очередь заверил, что празднование будет современным и пройдет "в европейском стиле". В частности, по его словам, в честь Дня Независимости в центре Киева состоится грандиозный концерт и его организацией уже занимается "известный режиссер" (его имени Богдан не назвал).

То есть основная разница между традиционным парадом и запланированным в этом году шествием состоит в отсутствии колонн с боевой техникой на Крещатике и торжественного марша военнослужащих.

Читайте также: Парад – это не просто танчики покатать: как на идею Зеленского отменить парад реагируют в сети

Интересно, что первыми идею провести шествие под названием "Марш свободы", как альтернативу традиционному параду, предложили волонтеры и ветераны, которых возмутило такое решение Зеленского. В частности, их интересовало, откуда в команде президента взяли цифру 300 миллионов гривен как стоимость проведения парада, и действительно ли этих денег хватит на достойные премии для всех военнослужащих.

Инициативу марша поддержал, в частности, спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий.

Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины – участников Революции Достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных – 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и вместе пройти парадом Независимости,

– написал Парубий.

Однако часть украинцев все же поддержали решение Зеленского и назвали парады времен Порошенко "показухой". В целом же военным в первую очередь нужен не пафос в честь праздника, а улучшение вооружения украинской армии.

Сколько же стоит парад?

Предшественников хоть и упрекают в расходовании значительных сумм денег на проведение парада, однако все цифры, которые упоминаются в медиа – не более, чем предположение. Как пояснили 24 каналу в Минобороны, частично оплата действа осуществлялась в рамках текущего финансирования ВСУ.

Например, для военнослужащих-участников парада закупали форму, которую они потом носили и в повседневной деятельности. Эти закупки осуществлялись в рамках существующих норм и не были чем-то особенным или приуроченным к конкретной дате.

Читайте также: Шествие достоинства вместо военного парада: ветеран АТО прокомментировал действия Зеленского

Что касается техники, ее тоже специально "под парад" не ремонтировали и, тем более, не покупали. Все было сделано планово для украинского войска. Пролет техники летчикам засчитывался, как боевая подготовка. Согласно этому списывалось и горючее, поэтому было бы неправильно его включать в стоимость парада в целом.

Это касается и водителей техники – горючее для нее специально под парад не покупали. Конечно, некоторые вещи посчитать было возможно. Например, сколько стоила перевозка техники из ППД Житомира в Киев и обратно. Однако в Минобороны объяснили, что не ставили это за цель.

Если же говорить о парадах, которые проводились в Украине до начала боевых действий на Донбассе, тогда техника действительно ремонтировалась под это действо – часто просто не было достаточного количества исправных машин.

Какими были парады прошлых лет?

В первые годы после провозглашения Независимости, при правлении Леонида Кравчука, парад 24 августа не проводили. Руководство государства это объясняло тем, что Украина официально позиционирует себя как безъядерное внеблоковое государство, поэтому демонстрировать военную мощь не годится.

Впервые парад в честь Дня Независимости в Киеве провели в 1994 году, однако тогда обошлись без демонстрации военной техники. Ее вывели на Крещатик только во время проведения следующего парада, в 1998 году. Тогда же впервые представили памятные нагрудные знаки для военных-участников парада. По схожему сценарию провели действо и в 1999 году, но здесь уже – с привлечением авиации.

Смотрите видео с военного парада 1999 года:

Первый масштабный парад провели на 10-ю годовщину независимости – в 2001 году. В действе приняли участие 6530 военнослужащих и 173 единицы техники (в том числе и авиация). Посмотреть на военный украинский парад тогда прилетел, в частности, президент России Владимир Путин.

Следующие три года (2002, 2003, 2004) парады проходили без колонн военной техники. Традицию вернули в 2008 году, а в 2009 изюминкой стал масштабный пролет украинской авиации.

Читайте также: Парада на День Независимости не будет: Зеленский подписал указ

При президентстве Виктора Януковича (2010-2014 годы) парады в честь Дня Независимости в Киеве не проводились. Это объясняли необходимостью экономить деньги.

После начала российской агрессии против Украины, в 2014 году, парад состоялся снова. Тогда по Крещатику шагали колонны украинских военнослужащих и была продемонстрирована мощная техника. Хотя это и спровоцировало волну критики со стороны части общества, руководство страны объяснило это желанием поднять боевой дух украинцев и нашей армии в частности.

Смотрите видео с военного парада 2014 года:

В 2015 и 2017 годах парады проводили без участия военной техники. 2016 стал исключением: более 200 единиц боевых машин прошли по Крещатику, после чего их направили в зону боевых действий. Целью было продемонстрировать "новую армию, за два года созданную почти с нуля".

В 2018 году, по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-й годовщины возрождения Украинской государственности, провели целое действо под названием "Марш новой армии". В параде приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Военнослужащие впервые использовали новое военное приветствие: "Слава Украине!"– "Героям слава!" вместо "Здравия желаем", которое перешло ВСУ в наследство от советской армии.

Смотрите видео с военного парада 2018 года: