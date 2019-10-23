Реформа Зеленського: що передбачає і як вона буде втілюватись

Верховна Рада нарешті прийняла закон №1008, який після його підписання запустить судову реформу Зеленського. Він передбачає цілий ряд рішучих кроків: розпуск чинної Вищої кваліфікаційної комісії та обрання нової на конкурсі за участі міжнародників. Формування спеціальної етичної комісії та скорочення суддів Верховного Суду.

Але закон має і цілий ряд серйозних недоліків, які можуть стати для Зеленського черговими граблями і, навіть, посварити його з міжнародними партнерами. Закон про нову судову реформу приймався дуже не легко. Очікувалось, що його розглянуть за скороченою процедурою ще місяць тому. Але тоді, практично вперше у монобільшості не вистачило голосів для його прийняття.

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Правда це пішло лише на користь і в законопроєкт вдалось внести правки, які покращили його якість, хоча і не виправили усі недоліки. У підсумку за закон проголосувало 236 депутатів. До речі, лише 221 "Слуга народу" натиснув зелену кнопку. Решта це позафракційні. "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу. Тому попри нерішуче голосування повна відповідальність за реформу лежить саме на "Слугах" та президенті.

Що передбачає реформа

Реформа Порошенка на перший погляд здавалась непоганою і передбачала механізми очищення та оновлення судів. Але у ній була закладена міна, яка знищила ці позитиви. Очищати суди від негідників мали Вища кваліфікаційна комісія та Вища рада правосуддя. Більшість їх членів є суддями, обраними самими суддями та ще й з дуже сумнівною репутацією. Це, як бджоли проти меду.

Тому перше і найважливіше, що потрібно було зробити для початку справжньої реформи – це повністю перезапустити ці органи та розірвати закладену в них логіку кругової поруки.

І закон Зеленського дійсно повністю перезавантажує Вищу кваліфікаційну комісію, яку я називатиму ВККС. З моменту вступу в силу закону повноваження усіх чинних членів ВККС припиняються. Але ключовою тут є повна зміна правил призначення нових членів. Раніше їх було 16 і призначались за квотним принципом.

8 – з’їзд суддів, по 2 адвокати, науковці, уповноважена з прав людини та державна судова адміністрація. Як відбувались такі призначення яскраво свідчать "плівки Вовка". Тепер ж ВККС складатиметься з 12 членів, яких обиратимуть за єдиними правилами на конкурсі. І членом ВККС може стати будь-який правник, який має 15 років стажу.

У конкурсну комісію увійдуть троє суддів та троє міжнародних експертів. Міжнародників будуть обирати з 12 експертів з величезним досвідом і бездоганною репутацією на міжнародному рівні.

У цьому переліку, наприклад, колишній генеральний директор Європейського бюро боротьби з шахрайством Джовані Кеслер. Ексголова Міжнародної комісії ООН проти безкарності у Ґватемалі Карлос Кастресана. Екссуддя Європеського суду Міряна Трайковська.



Джовані Кеслер

І вже легендарний екссуддя апеляційного суду Англії сер Ентоні Хупер, який під час конкурсу до Антикорсуду показав справжній майстерклас відсіювання недоброчесних. Закон дає 3 місяці на те, щоб сформувати конкурсну комісію та обрати нову ВККС. Тобто, якщо не буде блокування, то вже у січні нова ВККС має запрацювати.

Ще один важливий позитив закону – це створення Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя. Раніше члени ВККС та ВРП були практично безкарні. Навіть звинувачення Гречківського у хабарництві на пів мільйона доларів жодним чином не завадило йому продовжувати працювати і призначати суддів Верховного Суду.

Етична комісія отримає повноваження перевіряти чинних членів ВРП та ВККС, кандидатів до цих органів і навіть суддів Верховного Суду. Якщо вона виявить факти недоброчесності, то може внести подання про звільнення таких осіб.

Ця комісія буде складатись з трьох членів ВРП та трьох міжнародників зі списку, про який я вже згадував. І при звільнені недоброчесних перевагу матимуть голоси саме іноземних експертів.

Етична комісія має бути створена протягом 2 місяців з дня підписання закону. Протягом перших 30-ти днів своєї роботи вона повинна перевірити усіх чинних членів ВРП та винести рішення про звільнення недоброчесних. Саме це і є механізмом очищення Вищої ради правосуддя, який пропонує Зеленський.

Залучення міжнародників та надання їм серйозних повноважень є найважливішою перемогою цього закону. Це дійсно може спрацювати та запустити справжню реформу.

Зміни у Верховному Суді

Ще одна важлива зміна стосується Верховного Суду. І тут вже не так однозначно. Закон зменшує кількість суддів Верховного Суду вдвічі. Наразі там працює 192 судді, а буде 100.

Щоб визначити, хто з них залишиться нова ВККС протягом двох місяців з моменту створення має провести спеціальний відбір та перевірити усіх верховних суддів на доброчесність.

Нагадую, що зараз кожен четвертий з них недоброчесний. Тому цей відбір є хорошою можливістю відсіяти таких суддів. Правда закон не передбачає їх звільнення. Хто не пройде відбір може бути переведений до апеляції. Саме ця норма викликає найбільше заперечень.

Зрозуміло що категорично проти самих судді Верховного Суду, а також Вища рада правосуддя та Рада суддів. Основний аргумент, що скорочення до 100 суддів є необґрунтованим і не відповідає реальному навантаженню.

А ще це називають наступом на незалежність суду і бажанням влади сформувати слухняних суддів. Але їх аргументи звучать дуже фальшиво. Бо чинний Верховний Суд також сформований шляхом скорочення майже вдвічі чисельності попередніх вищих судів. І тоді це було ок.



Верховний Суд

А твердження, що влада хоче сформувати суд зі слухняних суддів засвідчує, що самі судді визнають наявність слухняних у чинному Верховному Суді. Адже ці 100 будуть обиратись саме з чинних суддів. Насправді я теж не є прихильником механічного скорочення суддів. Це однозначно призведе до збільшення часу розгляду справ.

Хвилює і відсутність чіткої процедури відбору цих 100 суддів і значна роль у цьому нереформованої ВРП. Я переконаний, що такі стовпи старої прогнилої судової системи як Богдан Львов чи Михайло Смокович вже бачать себе на чолі нового Верховного Суду і дійсно готові забезпечити сотню найслухняніших.

Іншими словами це скорочення Верховного Суду справді може бути використане на шкоду реформі. Але якщо провести відбір максимально прозоро та чесно, а членами ВККС стануть особи з бездоганною репутацією, то у цю сотню можуть потрапити дійсно найкращі.

Рада Європи розкритикувала судову реформу

Серйозне занепокоєння скороченням суддів висловили і міжнародні партнери: представництво ЄС, Рада Європи, МВФ та посли G7. Тому команді Зеленського не вдасться просто проігнорувати ці питання. Сподіваюсь, що після підписання закону буде знайдено компромісне рішення, яке і забезпечить очищення Верховного Суду від недоброчесних і зніме усі питання стратегічних партнерів.



Посли G7 висловили занепокоєння

Але найбільшою проблемою закону є інше – збереження і навіть посилення чинної Вищої ради правосуддя. Вона винна у провалі судової реформи навіть більше ніж ВККС, і складається з не менш недоброчесних осіб. Так, встановлено механізм її очищення через етичну комісію, але це не вирішує усієї проблеми. Потрібне повне перезавантаження ВРП на нових засадах.

Правда це можливо лише через зміну Конституції. На жаль, до сих пір команда президента не те, що не запропонувала ці зміни, немає навіть чіткої відповіді чи такі зміни будуть.

Більше того, нещодавно Зеленський призначив нового члена ВРП за своєю квотою. Це Оксана Блажівська, дочка колишнього заступника Генпрокурора Пшонки та сестра судді Верховного Суду. Таке призначення є дуже тривожним сигналом, оскільки зовсім не свідчить про готовність міняти ВРП.

І як не згадати про славнозвісний "вовчий суд". Справа у тому, що усі ці позитиви закону можуть бути заблоковані Окружним адмінсудом міста Києва. "Слуги народу" чомусь не захотіли внести до закону правки, які б виводили конкурсну та етичну комісії з-під юрисдикції цього суду. Тепер Павло Вовк отримав нові можливості для торгу і впливу на ситуацію.



Павло Вовк

Сподіваюсь у Зеленського пам’ятають чим закінчилась сумна історія співпраці Вовка і Порошенка та не будуть знову наступати на ці ядерні граблі. Загалом закон є проривом та дає можливість провести справжню реформу. Але сумнівність певних положень, ігнорування важливих деталей і загравання з чинною ВРП та Окружним адмінсудом може повністю знівелювати усі позитиви закону.

Тому команді президента потрібно довести чистоту своїх намірів бездоганним втіленням реформи і якомога швидше виправити усі недоліки, на які вказує громадськість та міжнародні партнери.

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І "вовки" не сплять, а тому громадськість повинна пильно стежити за кожним кроком нової реформи і миттєво реагувати на усі сумнівні дії. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.