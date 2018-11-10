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      Школьник выстрелил себе в голову на Днепропетровщине: что об этом известно

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      Жуткое самоубийство школьника произошло на Днепровщине
      Жуткое самоубийство школьника произошло на Днепровщине / Соцсети

      В Першотравенске Днепропетровской области произошла жуткая трагедия – 16-летний ученик местной школы пустил себе пулю в голову из переделанного стартового пистолета. Его мертвого в квартире обнаружил отец.

      Как сообщает ТСН, перед инцидентом мальчик вместе с друзьями вышел после уроков из школы и отправился домой.

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      "Через два часа его с пулевым ранением головы в квартире нашел отец. Несмотря на усилия врачей, парень не выжил. Где школьник взял оружие – пока неизвестно. Местные жители не на камеру рассказывают, что пистолет мог принадлежать отцу парня, но в полиции этого пока не подтверждают. Прощальной записки подросток не оставил, однако правоохранители больше склоняются к версии, что это был не несчастный случай, а самоубийство", – говорится в материале.

      По словам соседей, подросток был тихим и приветливым, а также единственным ребенком в семье.

      "Семья, где случилось горе, – благополучная, а сам подросток любил спорт и не имел вредных привычек. Однако почти все свободное время проводил за компьютером, играл и смотрел аниме. Отец говорит: не мог его от компьютера оторвать", – рассказывают люди.

      Одноклассники погибшего, со своей стороны, уверяют, что тот был любимцем класса, никому не отказывал в помощи, никаких конфликтов ни с кем не имел.

      Кроме того, в учебном заведении не верят в самоубийство, а в компьютерные игры подросток играл не больше других.

      "Он был исследователем. То есть из таких детей чаще всего становятся какие-то ученые. Он очень любил ухаживать за цветами", – отметила директор школы, где он учился.

      Напомним, недавно в городе Болград Одесской области 59-летний мужчина совершил самосожжение и умер. Инцидент произошел на огороде возле дома, а тело обнаружила его жена.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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