Школьник выстрелил себе в голову на Днепропетровщине: что об этом известно

В Першотравенске Днепропетровской области произошла жуткая трагедия – 16-летний ученик местной школы пустил себе пулю в голову из переделанного стартового пистолета. Его мертвого в квартире обнаружил отец.

Как сообщает ТСН, перед инцидентом мальчик вместе с друзьями вышел после уроков из школы и отправился домой.

Читайте также: Украину охватили жуткие самоубийства среди школьниц: почему происходят трагедии

"Через два часа его с пулевым ранением головы в квартире нашел отец. Несмотря на усилия врачей, парень не выжил. Где школьник взял оружие – пока неизвестно. Местные жители не на камеру рассказывают, что пистолет мог принадлежать отцу парня, но в полиции этого пока не подтверждают. Прощальной записки подросток не оставил, однако правоохранители больше склоняются к версии, что это был не несчастный случай, а самоубийство", – говорится в материале.

По словам соседей, подросток был тихим и приветливым, а также единственным ребенком в семье.

"Семья, где случилось горе, – благополучная, а сам подросток любил спорт и не имел вредных привычек. Однако почти все свободное время проводил за компьютером, играл и смотрел аниме. Отец говорит: не мог его от компьютера оторвать", – рассказывают люди.

Одноклассники погибшего, со своей стороны, уверяют, что тот был любимцем класса, никому не отказывал в помощи, никаких конфликтов ни с кем не имел.

Кроме того, в учебном заведении не верят в самоубийство, а в компьютерные игры подросток играл не больше других.

"Он был исследователем. То есть из таких детей чаще всего становятся какие-то ученые. Он очень любил ухаживать за цветами", – отметила директор школы, где он учился.

Напомним, недавно в городе Болград Одесской области 59-летний мужчина совершил самосожжение и умер. Инцидент произошел на огороде возле дома, а тело обнаружила его жена.