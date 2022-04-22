Речь в частности о поселке Высокополье и Потемкино. Некоторым из местных жителей удалось 21 апреля эвакуироваться из Херсонской области, однако им пришлось идти пешком по полю под обстрелы.

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До Кривого Рога добрались около 40 человек. Об этом в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент, которому удалось пообщаться с эвакуированными людьми.

Как рассказал один из переселенцев, они шли по полю, которое когда-то было танковой дорогой, использовавшаяся во время Второй мировой войны.

Они буквально шли по полям. Люди вышли примерно в 11:30 и шли пешком по полям под проливным дождем с вещами и детьми, шли к позициям украинских защитников,

– отметил журналист 24 канала.

Кроме того, рашисты стреляли прямо над головами людей, чтобы запугать их.

Впрочем, несмотря на трудности, людей с несколькими остановками доставили в Кривой Рог. Некоторые планируют остаться в городе, а другие хотят уехать в западные области, а затем – за границу.

Важно! Захватчики не выпустили 10 автобусов с украинцами, эвакуированными из поселков в Херсонской области. Люди, с которыми пообщался журналист 24 канала, решились идти пешком.