Шмыгаль отметил, что помощь Украине в борьбе с Россией может остановить глобальный кризис в продовольствии и спасти от голода отдельные части света.

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Посевная в Украине продолжается, несмотря на постоянные обстрелы оккупантов. Ярыми культурами планируют засеять примерно 70 – 80% прошлогодних площадей. Этот урожай может обеспечить едой почти полмиллиарда человек по всему миру.

Мы понимаем, что Украина поставляет продукты питания почти для 400 миллионов человек во всем мире. Некоторые страны почти на 50% зависят от украинской пшеницы. Агрессия России приведет к глобальному продовольственному кризису, а, возможно, приведет и к голоду в отдельных частях света. Помощь Украине может это остановить,

– написал Шмыгаль в колонке для Financial Times.

Сейчас из-за блокирования портов и постоянных обстрелов большая часть экспорта и значительная часть предприятий остановились, что приводит к дефициту бюджета. Невозможность экспорта может ударить по странам, которым Украина продает зерно.

Помощь Украине в борьбе с Россией – помощь всему миру, подчеркнул премьер-министр.

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