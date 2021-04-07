Шмыгаль назвал сроки запуска украинского спутника "Сич-2-1"
Украина в 2021 году планирует запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". Деньги на космический аппарат выделят из государственного бюджета.
Источник:24 канал
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что окончательным сроком запуска спутника является декабрь 2021 года. По его словам, сейчас урегулируют юридические и финансовые вопросы, которые позволят его реализовать.
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Для чего нужен спутник
По словам Шмыгаля, с помощью "Сич-2-1" можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций. Также премьер-министр отметил, что космический аппарат будет полезным для:
- осуществления контроля агропромышленного комплекса;
- соблюдения правил недропользования;
- экологического мониторинга;
- выполнения инфраструктурных проектов;
- лесопользования.
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Деньги на реализацию спутника используют из остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания ракетного комплекса "Циклон-4 ".
Спутник "Сич-2-1": что известно
- Спутник "Сич-2-1" разрабатывают в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли.
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска спутника.
- Зато в Государственном космическом агентстве заявили, что заявление Уруского о готовности "Сич 2-1" к запуску не соответствует действительности.
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