Украина в 2021 году планирует запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". Деньги на космический аппарат выделят из государственного бюджета.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что окончательным сроком запуска спутника является декабрь 2021 года. По его словам, сейчас урегулируют юридические и финансовые вопросы, которые позволят его реализовать.

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Для чего нужен спутник

По словам Шмыгаля, с помощью "Сич-2-1" можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций. Также премьер-министр отметил, что космический аппарат будет полезным для:

осуществления контроля агропромышленного комплекса;

соблюдения правил недропользования;

экологического мониторинга;

выполнения инфраструктурных проектов;

лесопользования.

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Деньги на реализацию спутника используют из остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания ракетного комплекса "Циклон-4 ".

Спутник "Сич-2-1": что известно