"С наилучшими пожеланиями – премьер": Шмыгаль отправил Осадчей и нескольким журналистам паски
Премьер-министр Денис Шмыгаль отправил Екатерине Осадчей эксклюзивную паску. Журналистка похвасталась подарком от политика в своем инстаграме.
Источник:24 канал
Что известно о подарке от премьера
Такой сладкий подарок от Шмыгаля получили еще несколько украинских журналистов. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.
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В то же время имена и количество всех медийников – неизвестны. По словам пресс-секретаря, таким подарком чиновник хотел поздравить журналистов с приближением Пасхи. Повезло тем, кто в течение года брал у Шмыгаля интервью.
Подарок медийникам премьер сделал за свой счет.
На фото, которое Осадчая опубликовала в инстаграм-истории видно белую коробку с изумрудной лентой. Внутри стоит пасочка с зеленой верхушкой – все по цвету. На коробке повесили бирку с надписью "С наилучшими пожеланиями Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль".
В ответ Осадчая поблагодарила чиновника и тегнула его страницу.
Шмыгаль отправил Осадчей паску / Скриншот
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