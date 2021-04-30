Премьер-министр Денис Шмыгаль отправил Екатерине Осадчей эксклюзивную паску. Журналистка похвасталась подарком от политика в своем инстаграме.

Что известно о подарке от премьера

Такой сладкий подарок от Шмыгаля получили еще несколько украинских журналистов. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

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В то же время имена и количество всех медийников – неизвестны. По словам пресс-секретаря, таким подарком чиновник хотел поздравить журналистов с приближением Пасхи. Повезло тем, кто в течение года брал у Шмыгаля интервью.

Подарок медийникам премьер сделал за свой счет.

На фото, которое Осадчая опубликовала в инстаграм-истории видно белую коробку с изумрудной лентой. Внутри стоит пасочка с зеленой верхушкой – все по цвету. На коробке повесили бирку с надписью "С наилучшими пожеланиями Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль".

В ответ Осадчая поблагодарила чиновника и тегнула его страницу.



Шмыгаль отправил Осадчей паску / Скриншот