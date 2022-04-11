По словам Шмыгаля, Бородянка ужасно пострадала от российских оккупантов. Вокруг множество разрушенных домов.

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Спасатели усердно работают

Разрушенной инфраструктуры так много, что спасатели продолжают разбирать завалы. Многие дома полностью уничтожены. Российская армия продемонстрировала, что умеет воевать только с гражданским населением.

Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руина – это то что несет так называемый "русский мир,

– написал Шмыгаль.

Фотографии разрушенной Бородянки

Денис Шмыгаль посетил Бородянку вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните / Фото телеграм Дениса Шмыгаля

Шмыгаль обещает, что Украина обязательно привлечет к ответственности каждого российского солдата и офицера, совершившего такие зверства.

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