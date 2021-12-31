Соответствующее видео Шмыгаль опубликовал в соцсетях 30 декабря. Он отметил, что шлет поздравления украинцам как от всего правительства, так и от себя лично.

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Что Шмыгаль пожелал украинцам

Чиновник подчеркнул, что сейчас – самое время с удовольствием вспомнить памятные события уходящего года, подвести итоги и загадать новые желания. Он вспомнил спортсменов, изобретателей, ученых, предпринимателей и художников и поблагодарил их за то, что они прославляют Украину и меняют ее к лучшему.

Поклоняюсь перед военнослужащими, врачами, спасателями, стражами порядка, которые каждый день защищают нас,

– добавил Шмыгаль.

"Пусть 2022 год принесет мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний! С Рождеством и счастливого Нового года", – подытожил украинский премьер-министр.

Премьер записал поздравления в канун праздников: смотрите видео

https://t.me/Denys_Smyhal/2003

Данилов призвал "праздновать спокойно"

Накануне секретарь СНБО прокомментировал угрозу новой атаки России в зимние праздники. Алексей Данилов подчеркнул, что ситуация – под контролем. Потому, якобы украинцы могут отдыхать и праздновать спокойно.

Чиновник подтвердил, что возле границы Украины действительно увеличилось количество российских войск. Впрочем, по его словам, к большому вторжению враг пока не способен как минимум физически.

Сайт 24 канала поздравляет всех с новым Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.

Ведущие 24 канала также поздравляют с Новым годом: смотрите видео

Полный текст сообщения Дениса Шмыгаля в фейсбуке:

Приближается мгновение, когда мы с удовольствием вспоминаем памятные события уходящего года, подводим итоги и самое главное – загадываем новые желания. Пусть 2022 год принесет мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний!